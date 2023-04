Klimakrise Mützenich: Wissing muss sich an Klima-Programm beteiligen

18. April 2023 | Quelle: dpa

Volker Wissing (FDP), Bundesminister für Verkehr und Digitales. Bild: Bild: dpa

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sieht Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) beim Klimaschutz in der Pflicht. Ein Klimaschutzprogramm vorzulegen sei „eine gemeinsame Aufgabe der Bundesregierung und dazu zählen auch alle Ressorts”, sagte Mützenich am Dienstag in Berlin. Die Bundesregierung wolle die Sektorziele gemeinsam einhalten. „Da muss natürlich auch der Verkehrsminister entsprechend sich daran beteiligen”, sagte Mützenich.