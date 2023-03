Viele Menschen hätten sehr große Hoffnungen in die Ampel-Koalition gesetzt. Dass sich aber etwa beim Tempolimit und anderen Maßnahmen zum Klimaschutz so wenig tue, sorge bei vielen für „gewisse politische Resignation”. Neubauer klagte, die Politik sträube sich „fühlbar etwas zu verändern”. „Es passiert gerade so wenig, es wird so viel blockiert.” Das sei fatal, sagte sie. „Denn genau in diesen Jahren entscheiden wir ja darüber, wie viel Katastrophe noch zu verhindern ist.”