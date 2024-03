Klimakrise Neue Blockaden: Letzte Generation plant neue Klimaproteste

11. März 2024 | Quelle: dpa

Die Letzte Generation hat eine neue Protestwelle angekündigt. Wie das genau aussehen soll, wurde nicht erläutert. Bild: Bild: dpa

Sechs Wochen nach dem Ende ihrer umstrittenen Klebe-Blockaden plant die Letzte Generation die nächste Runde ihrer Klimaproteste. Zum Start eines „Widerstandsfrühlings” soll es am kommenden Samstag (16.3.) an zehn Orten in Deutschland „ungehorsame Versammlungen” geben, das heißt Blockaden durch größere Menschenmengen auf Gehwegen und Straßen. Ob die Klimabewegung damit neuen Schwung holen kann, ist offen. In Zeiten von Kriegen, Wirtschaftsflaute und Demokratieskepsis scheint das Thema plötzlich sehr weit im Hintergrund.