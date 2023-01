Klimakrise RWE: „Rückbau” des Braunkohleorts Lützerath beginnt heute

11. Januar 2023 | Quelle: dpa

Schwere Räumfahrzeuge entfernen im Beisein der Polizei die von Klimaaktivisten errichteten Barrikaden. Bild: Bild: dpa

Der Energiekonzern RWE hat angekündigt, an diesem Mittwoch mit dem „Rückbau” des rheinischen Braunkohleortes Lützerath zu beginnen. „Als eine der ersten Maßnahmen wird aus Sicherheitsgründen ein gut anderthalb Kilometer langer Bauzaun aufgestellt”, teilte der Konzern am Morgen mit. „Er markiert das betriebseigene Baustellengelände, wo in den nächsten Wochen die restlichen Gebäude, Nebenanlagen, Straßen und Kanäle der ehemaligen Siedlung zurückgebaut werden. Zudem werden Bäume und Sträucher entfernt.”