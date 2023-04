Klimakrise Verkehrsministerium erwägt Klimaschutzprogramm - falls nötig

19. April 2023 | Quelle: dpa

Autos stehen im Stau. Das Verkehrsministerium verfehlt seine Klimaziele. Bild: Bild: dpa

Falls die innerhalb der Ampel-Koalition vereinbarte Reform des Klimaschutzgesetzes nicht rechtzeitig in Kraft tritt, will das Bundesverkehrsministerium ein eigenes Klimaschutzsofortprogramm vorlegen. „Wenn es erforderlich ist, also wenn die Gesetzeslage zu dem Zeitpunkt so ist, dann werden wir selbstverständlich ein Sofortprogramm vorlegen”, sagte ein Sprecher des FDP-geführten Ministeriums am Mittwoch in Berlin.