Klimaneutrales Deutschland „Wir schaffen es nicht nur mit Sonne und Wind“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagt, wir haben keinen Strommangel, sondern einen Mangel an Gas. Stimmt das?

Nein, schauen Sie sich einfach die Preise an: Gas kostet das doppelte, Strom aber das dreifache wie vor der 2021

Können wir die Transformation der Wirtschaft und das klimaneutrale Deutschland bis 2045 ohne Atomkraft schaffen?

Wir können es schaffen, aber dann müssen andere Tabus gebrochen werden. Es müsste zum Beispiel in großem Stil möglich sein, das in den Kohle- und Gaskraftwerken entstehende CO-2 abzutrennen und in tiefe Gesteinsschichten zu verpressen. Diese CCS-Technik dafür hatten wir in Deutschland schon einmal.