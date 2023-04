Klimaneutrales Deutschland „Wir schaffen es nicht nur mit Sonne und Wind“

In Europa ist ein erbitterter Streit um die Rolle der Kernkraft entstanden. Frankreich und viele osteuropäische Länder sehen in der emissionsfreien Kernkraft eine Möglichkeit, grünen Wasserstoff zu produzieren, die Bundesregierung und Spanien lehnen das ab. Welche Rolle wird die Kernkraft Ihrer Einschätzung nach für die künftige Wasserstoffwirtschaft in Europa spielen?

Frankreich und andere europäische Länder planen den Neubau zahlreicher Kernkraftwerke. Ich bin mir sicher, dass diese Staaten es sich nicht verbieten lassen, aus Kernkraft Wasserstoff zu machen. Und dann kommt die besserwisserische Bundesregierung, die Kernkraft importiert und lehnt das ab, weil ihrer Meinung nach wirklich grüner Wasserstoff nur auf der Basis von Sonne und Wind hergestellt werden darf? Das ist nicht nur engstirnig, sondern widerspricht auch dem Ziel, CO-2 wo immer möglich zu vermindern. Mit der Farbenlehre vom grünen, blauen oder grauen Wasserstoff kommen wir nicht weiter.



Sie waren Energiemanager, hatten als Hamburger Umweltsenator aber auch politische Ämter. Wäre Fracking oder eine längere Laufzeit für AKW denn überhaupt politisch durchsetzbar?

Der Kanzler war schon als Hamburger Bürgermeister immer offen für Technologien wie etwa die CO-Abscheidung, die dem Klimaschutz nutzen. Aber wahrscheinlich hat er sich jetzt vorgestellt, was passieren würde, wenn in Niedersachsen, wo die meisten heimischen Gasvorräte unter der Erde liegen, die erste Bohrung stattfindet. Einen Tag später ist „Ende Gelände“ da und am zweiten Tag baut die Evangelische Kirche daneben eine Holzkirche…