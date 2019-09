Klimapaket: Schade, ein Sammelsurium!

Die Regierung gibt viel Geld aus, wir bekommen dafür aber nicht besonders viel Wandel. Die Kanzlerin und ihre Koalition scheinen getrieben zu sein von der Angst vor den Klima-Demonstranten wie auch vor den Langstreckenpendlern, die auf dem Land leben. Die verzagte Regierung gibt viel Geld aus, ohne es vernünftig einzusetzen. Mit einem höheren, spürbaren Preis je Tonne CO2-Ausstoß als nun absehbar wäre mit den gleichen Kosten mehr zu erreichen. Das Geld könnte sozial ausgeglichen wieder an die Bürger fließen. Außerdem macht die Regierung nicht ganz klar, wie sie all die Wohltaten finanzieren will. Die Schwarze Null soll bleiben im Staatshaushalt, vielleicht fließt dann aber eben Geld aus einem Schattenhaushalt. Gut für die Akzeptanz ist das nicht.