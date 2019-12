Klimapaket: Vermittlungsausschuss vertagt Klima-Beratungen

Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag hat seine Beratungen über die Steuermaßnahmen im Klimapaket der Bundesregierung auf den 18. Dezember vertagt. Damit bestehe weiter die Möglichkeit, dass die geplante Absenkung der Mehrwertsteuer für Bahn-Tickets noch vor Weihnachten verabschiedet werden könnte, hieß es nach der Sitzung des Vermittlungsgremiums am Montagabend in Berlin. Eine Arbeitsgruppe mit 18 Mitgliedern solle bereits am Dienstag erstmals tagen und Kompromissmöglichkeiten beraten. Der Schwerpunkt liege auf den Kompensationsforderungen der Länder.