Klimapolitik: Altmaier will Sonderprojekte zum Ökostrom-Ausbau verschieben

BerlinBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will die in der Koalition vereinbarten Sonderprojekte zum Ausbau von Wind- und Solarstrom verschieben. „Wir werden darüber reden, wie wir sie strecken können“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch beim Energiekongress des Bundesverbandes der Elektrizitätswirtschaft (BDEW) in Berlin.