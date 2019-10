Klimapolitik Bundestag debattiert über Klimagesetze – „Liebe auf den zweiten Blick“

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat im Bundestag für die Klimabeschlüsse der Bundesregierung geworben und vor „Panik“ im Kampf gegen die Erderwärmung gewarnt. Das Klimapaket sei „wirklich eine gute Basis“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag im Parlament in Berlin. Es werde Entscheidungen von Unternehmen und Menschen beeinflussen. Sie verstehe, dass die Erderhitzung existenzielle Ängste auslöse, aber auch Sorgen um Arbeitsplätze und schnellen Wandel. „Panik ist wirklich eine schlechte Beraterin“, sagte Schulze. „Klimaschutz braucht den Rückhalt in der Bevölkerung.“