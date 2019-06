Klimapolitik: CSU-Chef Söder bringt europäische Klima-Maut ins Gespräch

MünchenCSU-Chef Markus Söder setzt nach dem Scheitern der deutschen Pkw-Maut auf eine europaweit einheitliche Regelung. „Klar ist, dass die Maut in dieser Form vom Tisch ist. Wir müssen schauen, wie wir diesen Flickenteppich in eine bessere Form bringen“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Montag vor einer Sitzung des CSU-Parteivorstands in München.