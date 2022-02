Klimapolitik Habecks Reformplan beim Ökostrom stößt in der Ampel auf Widerstand

Wirtschaftsminister Robert Habeck stößt mit seinem Reformplan für die Ökostrom-Förderung auf Ablehnung beim liberalen Koalitionspartner. „Wir sind uns in der Ampelkoalition einig, dass wir die Subventionierung der Erneuerbaren spätestens mit Vollzug des Kohleausstiegs, also idealerweise 2030, vollständig beenden wollen“, sagte FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters.