Klimapolitik: Ministerin Schulze: Groko kann nur bei Klima-Einigung weitermachen

Das sogenannte Klimakabinett der Bundesregierung will am 20. September ein Bündel von Klimaschutz-Maßnahmen vereinbaren, kurz vor dem UN-Klimagipfel in New York. Die bisherigen Vorschläge der Ministerien reichen aus Schulzes Sicht noch nicht aus. „Wir brauchen für diese und künftige Regierungen einen Mechanismus, mit dem jedes Jahr überprüft wird, wie weit Deutschland bei der Einsparung von Treibhausgasen gekommen ist“, forderte sie.