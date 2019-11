Klimapolitik Sachsens Ministerpräsident Kretschmer beklagt „Inländer-Diskriminierung“ im Klimapaket

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Pläne der Bundesregierung zum Klimaschutz kritisiert. „Ich empfinde das Klimapaket an vielen Stellen als Inländer-Diskriminierung“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag). „Wir sollten uns an den europäischen Rahmen halten und in Deutschland keine zusätzliche Regulierung schaffen.“