Klimaprogramm Green Deal: Deutsche Kohleregionen können auf EU-Hilfen hoffen

Mit den Finanzhilfen aus Brüssel will von der Leyen auch bisher skeptische EU-Länder für den „Green Deal“ gewinnen, vor allem Polen. Das Land produziert rund 80 Prozent seines Stroms aus Kohle und hatte es im Dezember abgelehnt, sich hinter das Ziel einer „klimaneutralen“ EU bis 2050 zu stellen. Gemeint ist, dass die EU danach keine zusätzlichen Treibhausgase in die Atmosphäre bläst – sie müssen eingespart, gespeichert oder anders ausgeglichen werden.