Klimaprotest Aktivist angefahren: Gericht prüft Führerscheinentzug

13. Juli 2023 | Quelle: dpa

Ein Aktivist der Gruppe Letzte Generation hat sich auf eine Straße festgeklebt und blockiert eine Kreuzung. (Symbolbild) Bild: Bild: dpa

Nach der Verkehrsblockade in Stralsund, bei der am Mittwoch ein Klimaaktivist angefahren wurde, soll das Amtsgericht über die Dauer des Führerscheinentzuges für den Lkw-Fahrer entscheiden. „Wir legen das noch heute einem Richter vor”, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund am Donnerstag der dpa. Es gebe aber noch einige Unklarheiten bei dem Vorfall, bei dem niemand verletzt worden war.