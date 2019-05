Klimaschutz BCG-Chef schlägt Öko-Soli vor

Nach dem Erfolg der Grünen bei der Europawahl steht die große Koalition unter immer größeren Druck, in Sachen Energiewende und Klimaschutz Ergebnisse zu liefern. Bis Ende des Jahres soll eigentlich ein Klimaschutzgesetz stehen, das einen klaren Pfad skizziert – doch dessen Inhalte sind weiterhin hoch umstritten. Am Mittwoch tagt nun erstmals wieder Klimakabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin. Alle relevanten Ressorts von Verkehr und Umwelt bis zu Wirtschaft und Finanzen müssen ihre Strategien zur Reduzierung von Treibhausemissionen vorstellen. Doch bisher gehen die Vorstellungen, wer wie viel und bis wann an CO2-Einsparungen zu liefern hat weit auseinander.