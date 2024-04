Klimaschutz : Bundesregierung bleibt konkrete Klimaschutz-Vorschläge schuldig

Doch die Gründe sprechen nicht dafür, dass Deutschland auf dem Pfad ist, die selbst gesteckten als auch die von der EU gesetzten Klimaziele einzuhalten. Denn der Rückgang des CO2-Ausstoßes liegt sehr stark am Schwächeln der Wirtschaft, und besonders am Einbruch in energieintensiven Branchen. Zudem reißt der Verkehr nun schon seit Jahren so stark seine Ziele, dass die Experten hier inzwischen ein ernsthaftes Bemühen der Regierung anzweifeln.