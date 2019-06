Klimaschutz: CSU-Chef Söder forciert schnelleren Kohle-Ausstieg bis 2030

Söder riet zu einem grundlegenden Wechsel zu Gas. „Wenn wir im Klimaschutz was Mutiges machen wollen, ist das der größte Wurf.“ Über die vereinbarten Kompensationszahlungen für die betroffenen Kohle-Regionen sagte er: „Es können nicht einfach 40 Milliarden Euro nur als Ausgleich für Bergbauregionen verwendet werden. Das Geld ist in der Forschung für erneuerbare Energien besser aufgehoben und würde Jobs in ganz Deutschland halten.“