Klimaschutz „Der derzeitige Gesetzentwurf ist in jedem Fall inakzeptabel“

Was stört Sie sonst noch?

Zum einen brauchen wir Planungssicherheit. Sonst wird es sich für kaum jemanden lohnen, wirklich in Wasserstoff und klimaneutrale Kraftstoffe zu investieren. Zum anderen müssen wir größer denken. Am Ende geht es doch nicht darum, dass wir die vorhandene Energiemenge in Deutschland planwirtschaftlich verteilen. Wir müssen in dezentrale Energieerzeugung, Windkraft- und Photovoltaikanlagen investieren, um noch viel mehr erneuerbare Energie als bisher zu produzieren.