Klimaschutz Deutschland will Klimaplan „schnellstmöglich“ an die EU nachliefern

Strengere Klimaschutz-Vorschriften für Autoflotten in der EU will die Bundesregierung, einschließlich der Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), vorerst nicht. „Wir haben erst im letzten Jahr neue Abgaswerte bekommen, die sind sehr ambitioniert“, sagte ein Sprecher Schulzes am Montag in Berlin. „Die stehen.“