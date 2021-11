Klimaschutz Direkter sozialer Ausgleich für teure Energie erst mit hohem CO2-Preis machbar

Der von der Ampelkoalition versprochene soziale Ausgleich für steigende Brennstoffkosten kann nach Rechnung von Wissenschaftlern erst in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre aus Klimaschutzeinnahmen finanziert werden. Das Berliner Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) hat für die WirtschaftsWoche berechnet, ab wann das angestrebte jährliche Energiegeld als Rücküberweisung für jeden und jede möglich wäre. Bisher sind die Einnahmen für eine Senkung des Strompreises, für E-Auto-Prämie oder Gebäudesanierung eher schon mehrfach verplant.