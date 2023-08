Klimaschutz Ein vernichtendes Urteil

Die Bundesregierung geht davon aus, dass in der Dekade zwischen 2021 und 2030 rund 200 Megatonnen Treibhausgas mehr in die Atmosphäre ausgestoßen werden als vorgegeben. Diese Prognose zweifelt der Expertenrat aber als zu optimistisch an. Die Lücke, die der immer noch verbrennerlastige Verkehr lasse, falle womöglich fast so hoch aus, wie die Gesamtschätzung der Regierung, hieß es. Beim Heizen klaffe eine Lücke von etwa 35 Megatonnen.



Dabei habe die Regierung einige Handlungsmöglichkeiten. Vieles hänge dabei eben vom Heizungsgesetz ab, vom Gebäudeenergiegesetz (GEG). Das Gesetz aus von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Geywitz, war im Ampel-Streit vorerst gestoppt und auf nach der Sommerpause vertagt worden.



