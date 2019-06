Klimaschutz: FDP-Chef Lindner spricht von „Überreizung“ der Klimadebatte

An die Adresse der Grünen fügte der FDP-Chef hinzu: „Die Frage ist: Träumt man wie (Grünen-Chef) Robert Habeck von einer Gesellschaft, in der es keinen Fleischkonsum mehr gibt? Ich sage: Wer vegan leben will, soll es gern tun. Das Schnitzel sollte den anderen aber nicht verboten werden.“ Im Unterschied zu einem „autoritären Ökologismus, der ohne Rücksicht auf Verluste Freiheit aufgibt“, sei es die Vision der Liberalen, dass Freiheit und Wohlstand in einer klimaneutralen Gesellschaft erhalten blieben.