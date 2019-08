Klimaschutz „Ich glaube nicht, dass Menschen sich wirklich schämen, wenn sie fliegen“

Herr von Randow, in diesem Sommer schämen sich viele Reisende plötzlich, wenn sie zugeben müssen, in den Urlaub zu fliegen. Flugscham nennt man das jetzt. Hatten Sie schon einmal ein schlechtes Gewissen, weil Sie geflogen sind?

Nein. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass Menschen sich wirklich schämen, wenn sie fliegen. Sie stellen sich eher die Frage: Wie gehe ich verantwortlich mit dem um, was ich konsumiere? Sei es, wenn ich heize, wenn ich Auto fahre oder eben, wenn ich fliege. Nun trägt der Luftverkehr zu den weltweiten CO2-Eimissionen nur mit 2,8 Prozent bei. Aber ich finde: Ein verantwortungsbewusster Umgang mit natürlichen Ressourcen geht in der Tat uns alle an.