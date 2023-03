Klimaschutz im Gebäudesektor „Größte Wertvernichtung seit dem Zweiten Weltkrieg“

Für Immobilienbesitzer – und solche, die es werden wollen – fühlt es sich gerade an wie der perfekte Sturm. Die abrupte Zinswende hat die jahrelange Kauflaune in kürzester Zeit verdorben. Der Boom ist vorbei. Preise geben mittlerweile auf breiter Front nach – was all jene ärgert, die verkaufen wollen oder müssen. Und doch sinken sie nicht stark genug, um die Immer-noch-Kaufwilligen zu trösten – um die Belastung durch teurere Hypotheken auszubalancieren, müssten die Preise für sie erst noch so richtig runterrauschen.