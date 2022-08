Klimaschutz im Verkehr Ein solches Trauerspiel kann man sich kaum ausdenken

Unterschiedliche Meinungen zum Thema hin oder her: Hier heizen zwei FDP-Minister gezielt eine Debatte ideologisch auf, um dann auf der anderen Seite einseitige Politik zugunsten einer Zielgruppe zu machen. Das mag mit Blick auf die Umfragewerte verständlich erscheinen. Für das Klima in der Koalition und das Klima in der Welt ist es Gift, das am Schluss niemandem helfen wird.