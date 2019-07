Klimaschutz: Kritik in der Union an Söders Plan für Klimaschutz im Grundgesetz

Berlin CSU-Chef Markus Söder stößt mit seinem Vorstoß zur Verankerung des Klimaschutzes im Grundgesetz auf Widerstand in den Reihen der Union. „Was Grundgesetzänderungen angeht, bin ich sehr skeptisch“, sagte Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (Dienstagausgaben) einem Vorabbericht zufolge. „Wir dürfen nicht sehenden Auges in eine Situation hineinlaufen, in der ähnlich wie beim Diesel eine Klagewelle droht.“ Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg (CDU) sagte dem Blatt: „Wir dürfen unsere Verfassung nicht überfrachten.“ Söder hatte erklärt, eine „Jahrhundertaufgabe“ benötige einen „Jahrhundertvertrag“.