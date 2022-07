Klimaschutz: Scholz hält trotz Energiekrise an Klimazielen fest

Bundeskanzler Olaf Scholz hält trotz der Energiekrise infolge des Krieges in der Ukraine an den deutschen Klimaschutzzielen fest. „Unser Ziel ist, dass wir eines der ersten Länder sein werden, das CO2-neutral ist und gleichzeitig global wettbewerbsfähig und erfolgreich als Wirtschaftsnation, als Industrieland“, sagte der SPD-Politiker in seinem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast. Die entsprechenden Gesetze seien auf den Weg gebracht worden, um dafür zu sorgen, dass der Ausbau der Erneuerbaren Energien endlich vorankomme.