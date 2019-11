Klimaschutz: Schwesig erwartet keine Zustimmung des Bundesrats zum Klimapaket

Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, hat bereits angekündigt, sein Land werde das Klimapaket in dieser Form nicht annehmen. Der CDU-Politiker sieht Nachbesserungsbedarf und will vor allem über die Finanzierung sprechen. Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will im Vermittlungsausschuss Nachbesserungen vornehmen.