Klimaschutz-Sofortprogramm der Grünen Was der Mindestlohn mit Klimaschutz zu tun hat

Dabei fordern sie (unerwartet), als Teil des „sozial gerechten“ Klimaschutzes müsse der Mindestlohn sofort auf 12 Euro in der Stunde steigen – „damit gerade Menschen mit niedrigem Einkommen nicht durch steigende Preise bei einzelnen Gütern im Klimaschutz überfordert werden“. Nicht finden lassen sich zum Beispiel Verbote von Inlandsflügen oder eine Festlegung, dass keine neuen Verbrennungsmotoren bei Autos zugelassen werden sollen. Habeck sagt zum einen: „Wir haben die wirklich CO2-mindernden Dinge hier nach vorne gestellt“. Also nicht das schwierige und fürs Klima womöglich nicht besonders hilfreiche Flugverbot. Und das Ende des Verbrenners werde sich „aus der Logik der Maßnahmen am Ende automatisch ergeben“, das müsse nicht per Datum darin festgelegt werden.