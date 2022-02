Klimaschutz: Studie: Klimaverträge mit Industrie könnten mehr als 40 Milliarden Euro kosten

Mit den Verträgen will Deutschland die Mehrkosten gegenüber herkömmlicher Produktion drücken. Schwerpunkt bildet die Stahlbranche, der größte CO2-Produzent in der Industrie, für die bis zu 27 Milliarden Euro an Mehrkosten der Produktion abgesichert werden müsste. Hier geht es um den Ersatz von Kokskohle durch Wasserstoff, der mit Wind- oder Solarstrom erzeugt wird.