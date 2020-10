Klimaschutz Studie wirbt für mehr Regulierung im Verkehrsbereich

Der Verkehrssektor sei eine der größten Baustellen im internationalen Klimaschutz, sagt Agora-Chef Christian Hochfeld. „Die Herausforderung liegt weniger im Wissen als im politischen Handeln.“ Die von der Agora befragten Expertinnen und Experten aus aller Welt seien sich in vielen Dingen einig. „Vor allem darin, dass die Politik die Weichen stellen muss, damit der Strukturwandel gelingt und Planungen und Investitionen in klimaneutrale Technologien sich auszahlen.“



Hochfeld sieht teilweise jedoch bereits große Veränderungen in wichtigen Weltregionen: Die EU forciere den Green Deal, China verspreche ein schärferes Klimaziels und Kalifornien wolle ab 2035 den Verkauf von Verbrennern verbieten. Daraus ließe sich eine klare Ansage an die Wirtschaft ableiten: „Nur die Geschäftsmodelle, die mit den Zielen von Paris vereinbar sind, haben eine Zukunft“, so Hochfeld.



