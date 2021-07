Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit Altmaier und Chemiebranche vereinbaren Handlungspakt

Die deutsche Chemieindustrie strebe auch im Einklang mit den neuen politischen Vorgaben eine klimaneutrale Produktion an, heißt es in dem Konzept. Um dies zu erreichen, benötige die Chemiebranche nach der „Roadmap 2050“ des VCI mehr als 600 Terrawattstunden Grünstrom im Jahr - dies sei mehr als der aktuelle Stromverbrauch in Deutschland.