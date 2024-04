Klimaschutz Volker Wissings Irrtum beim Tempolimit

Und auch ein Blick in die Niederlande zeigt: So unbeliebt ist das Tempolimit bei der Bevölkerung nicht. Im Nachbarland gilt seit März 2020 zwischen 6 und 19 Uhr Tempo 100. In der Nacht darf weiterhin 120 beziehungsweise 130 km/h gefahren werden. Die niederländische Regierung hat Tempo 100 allerdings nicht eingeführt, um den Verkehr sicherer zu machen – sondern aufgrund der Landwirtschaft. Denn die Massentierhaltung belastet die Natur so stark mit Stickstoffoxiden, dass ihr keine weiteren Emissionen zugemutet werden können, urteilte ein Gericht.