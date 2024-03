Klimaschutz Warum Habecks Klimabilanz kein Grund zur Freude ist

Es ist die Kernfrage fürs Industrieland Deutschland, wenn es um Klimaschutz geht: Gelingt Wachstum mit steigender Produktion in der Industrie und zugleich weniger Ausstoß von klimaschädlichen Gasen? Diese Entkopplung wäre der Weg in die klimaneutrale Wirtschaft, die Deutschland 2045 erreichen will. Dann würden nicht mehr klimaschädliche Gase wie CO2 ausgestoßen als zugleich ausgeglichen oder entnommen werden.