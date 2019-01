Klimaschutz Wie die FDP in anderen Ländern CO2 einsparen will

Einen entsprechenden Antrag für das Europawahlprogramm der Partei will der klimapolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Lukas Köhler, beim Parteitag am Wochenende in Berlin einbringen. „Unser Ziel ist es, für den einen Euro den größtmöglichen Effekt beim Klimaschutz zu erzeugen“, sagte Köhler. Das könne in Deutschland geschehen, „aber auch genauso gut am anderen Ende der Welt passieren“. Momentan hat sich die EU festgelegt, das Klimaschutzziel bis 2030 innerhalb der eigenen Grenzen zu erreichen.