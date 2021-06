Klimaschutzgesetz Aufstand gegen den Wettlauf beim Klimaschutz

Siegfried Russwurm ist ein Freund der klaren Worte. Der BDI-Präsident weiß, dass er als Stimme der deutschen Industrie vor allem in Wahlkampfzeiten besonders viel Gehör findet. Und deshalb gibt sich der gewichtige Bayer auch wenig Mühe, seinen Unmut über den aktuellen Wettlauf der Politiker in Sachen Klimaschutz zu verbergen. „Es reicht nicht, Klimaneutralität per Gesetz vorzuschreiben“, schrieb Russwurm den anwesenden Parteispitzen beim Tag der deutschen Industrie ins Stammbuch. „Die Politik muss auch dringend etwas dafür tun, dass das Ziel erreicht werden kann.“ Schließlich seien es die Unternehmen, die alle politischen Festlegungen umsetzen müssten, die in Berlin getroffen werden. „Über einen Großteil der Produktionsanlagen des Jahres 2045 wird bereits heute entscheiden“, warnt der BDI-Präsident mit Blick auf das Klimaschutzgesetz, das der Bundestag am heutigen Donnerstag in der letzten Sitzung vor Sommerpause und Wahlkampf beschließen wird.