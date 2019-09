Klimaschutzpaket 2030 Teuer, träge, täuschend

Die Koalition will zudem Bahnfahren billiger und Flüge teurer machen. So soll die Mehrwertsteuer auf Fernzugtickets von 19 auf 7 Prozent herunter. Die Deutsche Bahn kündigte an, dass die Preise für ICE und Intercitys dann um zehn Prozent sinken. Die sonst zum Jahresende oft übliche Preiserhöhung soll es nicht geben. Im Gegenzug zur Steuersenkung soll die Luftverkehrsteuer für Starts von deutschen Flughäfen zum 1. Januar 2020 steigen.