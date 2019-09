Klimaschutzpaket 2030:Teuer, träge, täuschend

Mitnahmeeffekte nennen das die Ökonomen. Staatsknete für neue E-Autos, moderne Heizkessel und die Gebäudesanierung nehmen vor allem die in Anspruch, die ihre Investition in Erwartung solcher Programme zurückgehalten haben und jene, die sich das Auto auch sonst kaufen würden. Wenn es schlecht läuft, schlagen die Hersteller von Heizkesseln was auf den Preis – die Nachfrage ist wegen des Staatsgelds ja da. Die Schwarze Null soll zwar im Etat bleiben, vielleicht fließt aber eben Geld aus einem Schattenhaushalt. Von den Einnahmen aus Ticketabgabe, LKW-Maut und dem bescheidenen CO2-Preis kommt schließlich nichts direkt an die Verbraucher zurück. Gut für die Akzeptanz ist das nicht.