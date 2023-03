Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern „Die Stiftung dient nur dem Tricksen und Täuschen!“

Eine Finanzbeamtin hat eine Steuererklärung der Stiftung im Kamin verbrannt hat – aus Angst vor persönlichen Konsequenzen. In diesen Unterlagen ging es auch um die Befreiung von der Schenkungsteuer, die der Stiftung im offiziellen Bescheid verweigert wurde. Zuvor galt die Akte als nicht auffindbar. Jetzt wurden Vermutungen laut, dass die Landesregierung Druck ausgeübt haben könnte. Wie ordnen Sie die Vorgänge ein?

Bei dem Vorfall sind zwei Punkte besonders interessant. Der eine ist, dass immer wieder versichert wurde, dass man von den Steuererklärungen nichts wüsste. Der Stiftungsvorstand hat jedoch mehrfach betont, dass die Erklärungen abgegeben wurden. In dem Zuge hat die Regierung herausgefunden, was mit den Erklärungen passiert ist, uns als PUA aber weiter im Unklaren gelassen. Über die Vorgänge waren das Finanz- und das Justizministerium seit April beziehungsweise Mai 2022 informiert. Ich glaube aber nicht, dass politischer Einfluss dergestalt genommen wurde, dass es eine direkte Anweisung an die Finanzbeamtin gab, die Dokumente zu verbrennen. Aber ich glaube, dass der Druck durch die öffentliche Berichterstattung und die Frage nach dem Verbleib der Erklärung so groß war, dass die Beamtin sich nicht getraut hat, zu melden, als sie diese endlich wiedergefunden hatte.



Das Zweite, das ungewöhnlich ist: Die Finanzbeamtin hatte offenbar nichts mit der Abteilung für Erbschaft- und Schenkungsteuer zu tun. Der Sachbearbeiter, der allerdings für die Erbschaft- und Schenkungsteuer zuständig ist, soll dem Steuerberater gegenüber geäußert haben, dass er sich vorläufig dessen Auffassung zur Steuerbefreiung der Schenkungen anschließen würde. Jedoch wäre die Entscheidung jetzt eine politische. Und das ist der eigentliche Skandal aus meiner Sicht. Damit wird offenbart, dass die Verwaltung sich in dem Moment nicht an Recht und Gesetz gebunden gefühlt hat, sondern an eine politische Entscheidung.