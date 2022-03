Klimawandel 60 Millionen Euro, 100 neue Stellen – Umweltministerin Lemke stellt Sofortprogramm zur Klimaanpassung vor

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) will mit einem Paket an Sofortmaßnahmen den Kommunen in Deutschland helfen, sich besser an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Das Maßnahmenpapier, das der Deutschen Presse-Agentur vorab vorliegt, sieht vor, dass die Beratungsangebote und die Wissensvermittlung zur Klimavorsorge in Deutschland deutlich ausgeweitet werden.