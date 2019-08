Klimawandel : Greta Thunberg besucht Hambacher Forst

Berlin Die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg hält den von Deutschland für 2038 geplanten Ausstieg aus der Kohleverstromung für zu spät. Wenn man unter einer Erderwärmung von 1,5 Grad bleiben wolle, dann könne Deutschland nicht noch zwanzig Jahre lang Kohle verbrennen, sagte die 16-Jährige am Samstag Reuters TV bei einem Besuch im Protestlager am Hambacher Forst. „Das ist nicht meine Meinung oder das, was ich denke, das ist das, was die Wissenschaft sagt.“