Klimawandel Lauterbach wirbt für Fleischverzicht und Radfahren

03. November 2022 | Quelle: dpa

Gesundheitsminister Karl Lauterbach fordert eine beschleunigte Abkehr von fossilen Brennstoffen. Bild: Bild: dpa

Berlin (dpa) - Wenige Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz in Ägypten haben Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), Klimaforscher und Ärztevertreter eine beschleunigte Abkehr von fossilen Brennstoffen gefordert und auf Gesundheitsgefahren durch den Klimawandel hingewiesen. „Klimapolitik ist immer auch Gesundheitspolitik”, sagte Lauterbach am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin.