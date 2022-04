Klimawende: In die Zukunft geht es hier entlang, Herr Söder!

Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder hat es mal wieder getan: Er hat sich mit einem scheinbar mutigen energiepolitischen Vorschlag an den Rest der Republik gewandt. Dieses Mal lautet seine kühne Idee, das Frackingverbot für Erdgas in Deutschland auf den Prüfstand zu stellen. Ein kurzer Blick auf die Potenzialgebiete für Schiefergas genügt jedoch, um zu erkennen, dass die Idee gar nicht so kühn ist: Es gibt in Bayern nämlich schlicht keine Vorkommen. Im Übrigen wird Frackinggas laut der TU Freiberg erst in 5 Jahren verfügbar sein, hilft uns also in der jetzigen kritischen Energieversorgungslage überhaupt nicht.