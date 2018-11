Klimaziele Bundestag verabschiedet Energiepaket

Das Paket sieht daneben vor, dass Windräder nicht mehr die ganze Nacht blinken sollen - sondern nur, wenn ein Flugzeug in die Nähe kommt. Außerdem soll eine Arbeitsgruppe über verbindliche Abstände zu Wohngebäuden oder feste Grenzen für die Höhe der Windräder beraten. Die Koalition will die Akzeptanz in der Bevölkerung für neue Windräder erhöhen. In vielen Orten werden neue Anlagen, die oft höher sind als ältere, skeptisch gesehen.