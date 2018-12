 Klimaziele: Deutsche Umwelthilfe ist enttäuscht über geplante CO2-Grenzwerte der EU

BerlinDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) bewertet die geplante Verschärfung der Höchstgrenzen für Kohlendioxid-Emissionen in der EU als unzureichend. „Das, was jetzt vorgelegt wurde (....) wird nicht dazu ausreichen, dass wir unsere klimapolitischen Ziele erreichen können“, sagte DUH-Chef Jürgen Resch am Dienstag in Berlin. Der Bundesregierung warf er vor, bei der Festlegung der neuen Obergrenzen in der EU ambitionierte Ziele ausgebremst zu habe.