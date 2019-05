Klimaziele: Seehofer: Förderung von Gebäudesanierung würde eine Milliarde Euro kosten

Wollseifer betonte: „Die größte Ressource zum Energieeinsparen, die wir in Deutschland heben können, die liegt in der energetischen Gebäudesanierung.“ Eine steuerliche Absetzbarkeit dabei wäre ein richtiger und guter Schritt. „Dass wir an dieser Stelle etwas tun müssen, wenn wir unsere Klimaschutzziele erreichen wollen, das haben wir der Bundesregierung schon seit langem gesagt“, so Wollseifer. Das Handwerk hoffe, dass es nun im dritten Anlauf klappe und auch die Länder mitmachten.