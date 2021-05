Klimaziele: Umweltministerium geht von früherem Kohleausstieg in Deutschland aus

Der Kohleausstieg dürfte durch die verschärften Klimaziele der Bundesregierung deutlich schneller erfolgen als bislang geplant. Das sagte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums am Freitag in Berlin. Ein Grund dafür sei der wesentlich höhere CO2-Preis. Der Kapitalmarkt, an dem CO2-Zertifikate gehandelt werden, nehme die Pläne der Regierung ganz offensichtlich ernst. Ein weiter steigender CO2-Preis sei wahrscheinlich.